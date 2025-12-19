CorSera - Napoli avanti perché ha Hojlund: confronto straziante con Nkunku

L'ha vinta il Napoli che aveva Hojlund, non il Milan che ha Nkunku che sullo 0-0 spreca da ottima posizione. Si può sintetizzare così l'analisi fatta da Paolo Condò sul Corriere della Sera sul match vinto ieri a Riyadh dagli azzurri contro i rossoneri di Allegri.

"A volte il calcio è davvero semplice, come sostiene Allegri. La scorsa estate sia il Milan che il Napoli hanno trattato Rasmus Hojlund, uno dei non pochi talenti che il Manchester United, nella sua misteriosa gestione, ha strapagato, deprezzato e infine restituito o elargito alla serie A (il prossimo in coda è Zirkzee). E ieri Hojlund è stato esattamente la differenza tra le semifinaliste di Supercoppa. Nkunku è stato qualcuno, giocando potrebbe ridiventarlo. Ma in questo momento il confronto con Hojlund è straziante, anche perché il range di prezzo è stato più o meno lo stesso".