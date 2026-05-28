Allegri-Napoli dipende anche dal Milan: sta dettando i tempi del suo futuro

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Massimiliano Allegri, nonostante l’esonero ufficializzato dal Milan nella giornata di lunedì, resta ancora legato al club rossonero. Il tecnico livornese ha infatti un altro anno di contratto e, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, sarebbe scattato automaticamente anche il rinnovo fino al 2028. Una situazione che, almeno per il momento, lascia il Milan padrone dei tempi riguardo al futuro dell’allenatore. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Napoli in attesa, ma cresce la fiducia

Il nodo contrattuale potrebbe influenzare il mercato delle panchine e le strategie degli altri club interessati. Tra questi c’è il Napoli, che avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con l’agente di Allegri, Giovanni Branchini, sulla base di un accordo biennale. Qualora Aurelio De Laurentiis decidesse di puntare definitivamente sull’ex Juventus, sarà necessario trovare un’intesa con il Milan per liberare il tecnico. Al momento non sembrano esserci ostacoli insormontabili: serviranno probabilmente diplomazia e qualche giorno di pazienza, ma la separazione definitiva tra Allegri e il club rossonero appare destinata ad arrivare in tempi brevi.