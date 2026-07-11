La Roma vuole Garnacho, c'è distanza con il Chelsea

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Negoziazioni in corso tra i giallorossi e i Blues per l'esterno argentino. La Roma propone un prestito oneroso con riscatto, ma il Chelsea vuole venderlo

La Roma continua a inseguire Alejandro Garnacho, ma la strada verso il traguardo si presenta ancora in salita. La distanza tra le due società rimane considerevole, in particolare sulla struttura dell'operazione: i giallorossi propongono una soluzione di prestito temporaneo con compenso iniziale, accompagnato da un diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al verificarsi di specifiche condizioni prestabilite. I Blues, tuttavia, mantengono una posizione rigida: il club londinese valuta il giocatore intorno ai 40 milioni di euro e non scende da tale richiesta economica.

Garnacho al Chelsea, i numeri dell'ultima stagione: 8 gol in 43 presenze

L'esterno argentina trascorso una sessione calcistica caratterizzata da alti e bassi con la maglia del Chelsea. Considerando l'insieme dei tornei disputati – Premier League, competizioni nazionali e la massima competizione europea – Garnacho ha realizzato 8 marcature e fornito 4 passaggi decisivi in un totale di 43 incontri disputati. Questi dati raccontano di una stagione non particolarmente brillante, che tuttavia non scoraggia chi lo reputa ancora un elemento su cui scommettere per il futuro.

Roma mercato, Gasperini accelera: Greenwood al Fenerbahce, Dybala rinnova

Nel più ampio contesto delle manovre di mercato della Roma, la società si prepara a una stagione complessa con il ritorno alla Champions League. L'allenatore Gasperini avrà necessità di poter contare su una rosa allargata per gestire gli impegni infrasettimanali. In questo scenario, la dirigenza ha provato a rafforzare le corsie esterne: il nome più ricercato era quello di Greenwood, ma il giocatore inglese è stato avvicinato più concretamente dal Fenerbahce, che sembra aver raggiunto una intesa più avanzata. Su aspetti positivi, è giunta notizia del rinnovo del contratto di Paulo Dybala, un tassello importante che rassicura l'ambiente giallorosso. Interessante notare come anche il Napoli avesse mantenuto attenzione su Garnacho nel recente passato.