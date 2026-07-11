Dimaro celebra il centenario: sette slogan sparsi per la città

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Interessante iniziativa del Comune di Dimaro targata Marketing SSC Napoli e Trentino Marketing: sette frasi di protagonisti azzurri per celebrare i 100 anni

Come riportato dall'edizione in edicola oggi de il Mattino, in concomitanza con il centenario del club azzurro le strade di Dimaro saranno colorate con delle frasi celebri di ex giocatori del Napoli. Una splendida iniziativa targata Marketing SSC Napoli e Trentino Marketing:

"Ciao napoletani, la nostra amicizia e tutto quello che abbiamo realizzato lo sappiamo soltanto io e voi. Questo non si potrà mai cancellare». Con questo saluto su sfondo azzurro saranno accolti le migliaia di tifosi napoletani che da venerdì inizieranno a sciamare verso la Val di Sole. Una frase che porta la firma di Diego Armando Maradona. Uno dei sette slogan che il Napoli e il Trentino Marketing hanno scelto per personalizzare il centro e i vialoni di Dimaro, nell'anno del Centenario. Il Pibe de Oro su tutti. Ma sarà un benvenuto speciale quello che riceveranno i fans degli azzurri che fin dal primo giorno gremiranno la tribuna del piccolo stadio in località Carciato che ospita gli allenamenti estivi da ben 15 anni.

Dimaro è una tappa di avvicinamento ai grandi festeggiamenti del primo agosto, nel cuore di Napoli. Ma lo staff di Tommaso Bianchini non ha trascurato neppure la preparazione nella Val di Sole: e allora eccoli i sette spot "spaccacuori" che il club azzurro ha deciso di mettere in luce. Non solo Maradona, ovviamente. Ma anche altri personaggi scelti dal Napoli. Come Paolo Cannavaro e quel «questa maglia rappresenta una responsabilità enorme». E poi Bruno Giordano, il bomber del primo scudetto: «La gente vive il Napoli 24 ore al giorno». A sorpresa spunta Claudio Bellucci, una meteora ma pur sempre assai amato: «Aver giocato nel Napoli ti rimane per tutta la vita addosso».

A due passi dalla piazza centrale, dove verrà installato lo schermo gigante per il cinema sotto le stelle. «Non sono napoletano ma ho il sangue azzurro», la frase del cuore di Marek Hamsik. Nel lampione dopo compare Lorenzo Insigne, c'è una frase che l'ex capitano disse quando era in partenza per il Canada: «Per me Napoli non è solo una squadra, è casa». E poi Scott McTominay, il campione di adesso: «Qui il calcio è passione che si respira ovunque». D'altronde, chiunque ha indossato la maglia del Napoli l'ha vissuta come uno spartiacque. Anche lo stesso Omar Sivori disse che «tutti i calciatori dovrebbero provare cosa significa giocare nel Napoli» a testimonianza che davvero giocare in questa squadra è qualcosa di straordinario"