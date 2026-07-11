De Laurentiis a Dimaro ma non da subito: ecco quando arriverà in ritiro

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Il patron azzurro raggiungerà la squadra a partire dalla prossima domenica, mantenendo la consueta prassi di affiancare il tecnico nella fase iniziale.

Aurelio De Laurentiis seguirà il debutto dell'era Allegri al ritiro di Dimaro, benché non sarà sul posto dalle prime sedute. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il numero uno partenopeo giungerà in Trentino a partire da domenica, rimanendo fedele al copione consolidato nel tempo: affiancherà personalmente il nuovo allenatore durante l'avvio del ciclo di lavori estivi, come ha fatto in passato con Mazzarri e con ogni successore sulla panchina azzurra.

Napoli centenario a Dimaro: museo, store e trofei per festeggiare cento anni

L'occasione del centenario si intreccerà con le attività del ritiro trentino, un connubio tra ricordo storico e prospettiva commerciale. Un ampio spazio espositivo permetterà l'acquisto di maglie celebrative delle cento stagioni azzurre, mentre verranno messi a disposizione aree dedicate gratuitamente per consentire ai visitatori di giocare e intrattensi. La principale novità risiede nell'allestimento di un Museo multimediale che metterà in mostra cimeli, trofei vinti e fotografie raffiguranti i protagonisti che hanno contraddistinto il decennale percorso della società.

Napoli-Arezzo il 22 luglio: prima amichevole della gestione Allegri

Il picco di presenze a Dimaro è previsto per mercoledì 22 luglio, quando il Napoli di Allegri scenderà in campo per il proprio esordio amichevole. L'avversaria sarà ancora l'Arezzo, la formazione allenata da Christian Bucchi che ha ottenuto la promozione in Serie B2. Tra i 30-35 calciatori che prenderanno parte al ritiro presso l'Hotel Rosatti, epicentro della preparazione azzurra per le successive due settimane, questo confronto inaugurale rappresenta il primo test ufficiale della stagione.