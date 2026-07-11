Zeballos primo colpo ma De Laurentiis punta a 20-22 cessioni

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Il Napoli inizia a muoversi con determinazione nel mercato estivo. De Laurentiis fissa l'obiettivo di ridimensionare la rosa attraverso numerose partenze.

Nel contesto di una necessaria operazione di sfoltimento della rosa, il Napoli avvia la propria sessione di mercato con criteri ben definiti. Il patron Aurelio De Laurentiis ha stabilito che almeno 20-22 elementi dovranno lasciare il club dalle 47 presenze attuali, al fine di consentire un alleviamento della struttura salariale e la consegna di un effettivo più snello al tecnico. Come scrive Tuttosport, la società lavora concretamente per raggiungere questo traguardo e liberare risorse economiche essenziali.

Zeballos colpo azzurro: il talento argentino del Boca nel mirino di Manna

Parallelamente alle strategie di ridimensionamento, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già concretizzato il primo innesto della stagione. Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos, ala offensiva argentina militante nel Boca Juniors, considerato uno dei profili più interessanti dell'attuale panorama sudamericano. Il giocatore, riconosciuto per la sua dinamicità, qualità tecnica e capacità di superare i difensori individuali, rappresenta un acquisto calcolato per crescere nel presente e nel futuro della società partenopea.

Strategie di mercato: priorità alle uscite prima degli altri colpi

L'operazione legata a Zeballos segnerà però solo l'inizio della fase più delicata del calciomercato azzurro: la riduzione dell'organico rimane la priorità assoluta della dirigenza. Il Napoli non intende proseguire con altri rinforzi se non dopo aver completato un numero sostanziale di partenze fra gli elementi in eccesso. Solo in seguito al conseguimento dell'obiettivo di ridimensionamento, la società procederà con i rinforzi aggiuntivi desiderati dallo staff tecnico per la stagione che si avvicina.