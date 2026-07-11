La FIGC ha scelto e attende Paolo Maldini: domani la risposta

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La FIGC continua ad attendere Paolo Maldini. Il presidente federale Giovanni Malagò sperava di poter annunciare gia nelle scorse ore l'ex capitano e dirigente del Milan come nuovo direttore tecnico della Federazione, ma la risposta definitiva non è ancora arrivata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prossime ore saranno decisive e l'obiettivo è chiudere la partita entro domani. Nonostante l'attesa, il numero uno della FIGC resta ottimista. Maldini continua infatti a rappresentare la prima scelta per guidare il nuovo progetto tecnico della Nazionale.

Un ruolo chiave per rilanciare l'Italia

Alla base della fiducia di Malagò ci sarebbero le rassicurazioni già ricevute da Maldini sulla volontà di accettare l'incarico. L'ex dirigente rossonero dovrebbe ricoprire un ruolo finora inedito nell'organigramma federale, con responsabilità trasversali sulla gestione dell'intera filiera delle Nazionali e un ruolo di raccordo tra commissari tecnici, allenatori e vertici della Federazione. Prima di definire il nuovo commissario tecnico, la FIGC vuole infatti completare la nomina del direttore tecnico, seguendo una strategia già tracciata da Malagò: individuare il responsabile dell'area tecnica e soltanto successivamente scegliere il nuovo ct.

Nessun piano B al momento

L'attesa sarebbe legata anche alla necessità, da parte di Maldini, di definire una situazione professionale precedente prima di poter formalizzare il nuovo incarico. Risolto questo ultimo nodo, il via libera dovrebbe arrivare rapidamente. Nel frattempo Malagò continua a non prendere in considerazione soluzioni alternative. Pur esistendo possibili piani B e C, il presidente federale non avrebbe ancora avviato alcun contatto con altri candidati, convinto che la trattativa con Maldini possa concludersi positivamente nelle prossime ore.