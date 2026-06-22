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Imminente l'arrivo di Allegri, Il Corriere dello Sport: "Domani al Max"

Imminente l'arrivo di Allegri, Il Corriere dello Sport: "Domani al Max"
Oggi alle 08:25Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
La prima pagina dell'edizione campana del Corriere dello Sport apre sul Napoli e sull'imminente arrivo di Massimiliano Allegri

La prima pagina dell'edizione campana del Corriere dello Sport apre sul Napoli e sull'imminente arrivo di Massimiliano Allegri con un titolo molto chiaro: "Domani Max" Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo corso azzurro è pronto a partire. Il quotidiano sottolinea come il mercato si sia sbloccato con l'arrivo del tecnico livornese e come le prossime 48 ore possano risultare decisive.

Allegri-Napoli, ore decisive

Il Corriere evidenzia che: "Allegri si libera in 48 ore" e lega direttamente il nuovo allenatore alle prime operazioni di mercato del club. Tra gli obiettivi indicati dal giornale figurano: "Gila e Khalaili i primi colpi"