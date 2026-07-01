Allegri parlerà subito a Dimaro: la data della conferenza di inizio ritiro

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Aurelio De Laurentiis ripone grande fiducia in Massimiliano Allegri e starebbe valutando la possibilità di presentarlo ufficialmente ai tifosi a Napoli prima dell’inizio della stagione. Tuttavia, i tempi a disposizione sono particolarmente ristretti e la pianificazione dell’evento resta ancora in fase di definizione. L’unica finestra utile, al momento, sarebbe quella della prossima settimana, considerando che il 15 luglio è fissato il raduno a Castel Volturno e che due giorni dopo inizierà il ritiro di Dimaro.

Le possibili date e l’ipotesi maglia del centenario

Proprio a Dimaro, sabato 18 luglio, il nuovo tecnico terrà la tradizionale conferenza di inizio stagione, rendendo complicata l’organizzazione di un secondo appuntamento ravvicinato. Per questo motivo il club starebbe valutando le date del 9 o del 10 luglio per una possibile presentazione ufficiale, sempre che non si scelga di sfruttare lo slot del 6 luglio alla Stazione Marittima, in occasione dell’evento dedicato alla maglia del centenario, che rappresenterebbe una cornice di forte richiamo mediatico. La decisione finale spetterà comunque al presidente, che dovrà incastrare esigenze organizzative e comunicative in un calendario particolarmente fitto. Lo si legge su Repubblica oggi in edicola.