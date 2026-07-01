Chi saranno i pilastri di Allegri al Napoli: da Meret a Hojlund, tutti i nomi

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Massimiliano Allegri si prepara a ripartire da una base già ben definita, pur in attesa di iniziare concretamente il lavoro sul campo con i nuovi calciatori. Il tecnico conosce già la rosa e potrà contare su diversi punti fermi nella costruzione del suo progetto tecnico. Tra questi figura Alex Meret, che dopo l’ultima stagione punta a ribaltare le gerarchie tra i pali, oltre a Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani, quest’ultimo considerato un leader della difesa.

Certezze e nuovi riferimenti per Allegri

A centrocampo restano centrali Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne e Scott McTominay, con il belga indicato dal direttore sportivo Giovanni Manna come elemento “centrale nel progetto tecnico”. In attacco, invece, Allegri ripartirà da Rasmus Højlund, riscattato di recente per 44 milioni, e da Alisson, acquisito per 16 milioni dallo Sporting. Il centravanti danese era stato a lungo seguito anche ai tempi del Milan. Lo ricorda il Cds oggi in edicola.

La situazione di Lukaku al Napoli

Tra i nomi valutati figura anche Romelu Lukaku, apprezzato dal tecnico ma oggi impegnato con il suo club negli Stati Uniti per il Mondiale. Il futuro dell’attaccante belga resta ancora incerto, ma la stima di Allegri nei suoi confronti potrebbe rappresentare un fattore da non sottovalutare nelle prossime evoluzioni di mercato.