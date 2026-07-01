Definita data dei test fisici e atletici: il programma prima di andare a Dimaro

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È ormai definito il programma estivo del Napoli in vista della nuova stagione. Nei prossimi giorni è atteso in città Massimiliano Allegri, che inizierà a prendere contatto diretto con l’ambiente e la struttura del club. La fase di preparazione entrerà poi nel vivo a metà luglio, quando la squadra si sottoporrà ai consueti test fisici e atletici presso il centro sportivo di Castel Volturno, primo passo verso la ripresa ufficiale dell’attività. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il doppio ritiro tra Trentino e Abruzzo

Dal 17 luglio il gruppo si trasferirà a Dimaro Folgarida, sede del primo ritiro estivo, dove resterà fino al 27 luglio per la prima fase di lavoro sul campo. Successivamente la squadra si sposterà a Castel di Sangro, dove proseguirà la preparazione dal 30 luglio fino al 13 agosto. Un doppio appuntamento ormai consolidato nel programma estivo del club, che consentirà allo staff tecnico di Allegri di mettere a punto condizione fisica e automatismi tattici in vista dell’inizio della stagione ufficiale.