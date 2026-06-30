Allegri ha già scelto i suoi pilastri al Napoli: quattro giocatori da cui ripartire

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Allegri sta per essere annunciato dal Napoli. Quattro pilastri per il futuro, tra questi Di Lorenzo e Hojlund, che voleva già al Milan

Max Allegri è considerato un grande gestore, capace di ruotare gli uomini e valorizzare l’intera rosa. Aurelio De Laurentiis è convinto che questo gruppo, rafforzato anche dal rinnovo di Leonardo Spinazzola fino al 2028, possa competere per lo scudetto, con la possibilità di intervenire ancora sul mercato se necessario. Il tecnico, intanto, ha già individuato alcuni punti fermi su cui costruire la squadra. Tra le prime indicazioni tecniche, Max Allegri ha individuato alcuni pilastri fondamentali. L'elenco arriva da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Allegri al Napoli, svelati i pilastri del progetto azzurro

Giovanni Di Lorenzo sarà considerato un punto fermo anche nel nuovo progetto tecnico. Stanislav Lobotka rappresenta un altro elemento chiave, con il tecnico che vorrebbe convincerlo a rinnovare. Rasmus Højlund è un nome fortemente apprezzato da Allegri, che già un anno fa lo seguiva ai tempi del Milan. Molto dipenderà dalla situazione di Kevin De Bruyne, che parlerà direttamente con il tecnico prima di decidere il proprio futuro. Scott McTominay, già cresciuto molto sotto la gestione Antonio Conte, resta una risorsa centrale per equilibrio e intensità.

L'idea di Allegri sul Napoli

L’idea è costruire una squadra competitiva e profonda, capace di lottare su più fronti senza perdere identità. Aurelio De Laurentiis resta convinto che questo gruppo possa competere per lo scudetto e, solo in caso di necessità, interverrà nuovamente sul mercato per completare la rosa. Il lavoro di Max Allegri sarà quindi quello di valorizzare il materiale a disposizione, mantenendo equilibrio tra ambizione europea, sostenibilità economica e continuità tecnica del progetto azzurro complessivo finale.