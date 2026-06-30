Clamoroso Conte: offerta choc dall'Arabia per accettare subito

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Antonio Conte tentato dall'Al-Ittihad con un super ingaggio pronto per l'ex allenatore del Napoli che è anche nel mirino della Nazionale

Antonio Conte è al centro di un forte interesse proveniente dall’Arabia Saudita. Per l’ex allenatore del Napoli si profila infatti una proposta economica di grande impatto, con l’Al-Ittihad - si legge sul Cds - pronta a mettere sul tavolo circa 20 milioni di euro a stagione per convincerlo ad accettare la panchina. Il club di Gedda, che si affaccia sul Mar Rosso, è alla ricerca di un nuovo tecnico dopo la separazione avvenuta il primo giugno con Sérgio Conceição, subentrato in precedenza a Laurent Blanc.

L’offerta araba e il futuro di Conte

In questo contesto, la posizione di Antonio Conte appare particolarmente rilevante, anche perché il tecnico ha appena concluso il suo rapporto con il Napoli, rendendosi di fatto disponibile sul mercato. L’Arabia Saudita spera di sfruttare questo momento per affondare il colpo, puntando su una proposta economica difficilmente replicabile in Europa. Per Conte si tratta di una decisione importante. E intanto all'orizzonte c'è anche l'ipotesi Nazionale italiana. Giorni caldi.