Due moduli da cui partire: nasce il Napoli di Allegri, novità tattiche in arrivo

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Quale sarà il modulo di Allegri al Napoli? Due ipotesi per il nuovo allenatore che ha preso il posto di Conte. Le ultime

Max Allegri, nuovo allenatore del Napoli, sta valutando diverse soluzioni tattiche per la prossima stagione. In questa fase iniziale del lavoro, il tecnico riflette soprattutto su due moduli di riferimento: il 3-4-3 e il 4-3-3, sistemi che gli permetterebbero di valorizzare al meglio le caratteristiche della rosa a disposizione. Tuttavia, si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la scelta definitiva non è ancora stata presa, perché sarà il ritiro estivo a fornire le indicazioni più chiare su quale “abito” sia più adatto alla squadra.

Il ruolo centrale di McTominay nel Napoli di Allegri

In ogni possibile assetto tattico, un punto fermo del progetto sarà Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è destinato a rappresentare una vera e propria stella polare del nuovo Napoli, grazie alla sua capacità di garantire intensità, inserimenti e equilibrio tra le due fasi di gioco. Allegri punta molto sulle sue qualità per dare stabilità al centrocampo e per costruire attorno a lui una squadra solida e competitiva. La fase di preparazione servirà dunque non solo a definire il sistema di gioco definitivo, ma anche a consolidare le gerarchie interne, con McTominay al centro del progetto tecnico azzurro e con la flessibilità tattica come possibile chiave della nuova stagione.