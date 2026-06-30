Allegri già in contatto con Manna e ADL: richiesta diversa da Conte

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Allegri sarà l'erede di Conte al Napoli e ci sarà anche una richiesta precisa di De Laurentiis per lui: netta differenza col passato

Max Allegri ha iniziato a lavorare a stretto contatto con la dirigenza del Napoli per analizzare nel dettaglio la rosa attuale e individuare le aree da migliorare. Nelle ultime settimane ci sono stati confronti continui con il direttore sportivo Giovanni Manna e con il presidente Aurelio De Laurentiis, con l’obiettivo di tracciare una linea chiara per il futuro. La richiesta della società è però precisa: niente spese eccessive come nelle ultime due stagioni, ma una gestione più sostenibile, basata su sfoltimento della rosa, ringiovanimento dell’organico e riduzione del monte ingaggi. Un cambio di filosofia, si legge su La Gazzetta dello Sport, che impone anche un utilizzo più efficace delle risorse già presenti in squadra.

Napoli, con Allegri nuova strategia tra sostenibilità e ambizione europea

In questo scenario, Max Allegri sarà chiamato a valorizzare al massimo un gruppo costruito con investimenti importanti, circa trecento milioni di euro nelle ultime due sessioni di mercato. L’idea del club è quella di partire dalle certezze già in organico, migliorandone resa e continuità, prima di intervenire sul mercato in modo mirato. Solo dopo eventuali cessioni, il direttore sportivo Giovanni Manna avrà margine per reinvestire e completare la rosa con innesti funzionali al progetto tecnico. L’obiettivo resta chiaro: costruire una squadra competitiva, capace di lottare per lo scudetto e di ben figurare anche in Europa, con un equilibrio più solido tra ambizione sportiva e sostenibilità economica rispetto al recente passato.