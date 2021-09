Allegri rivoluziona la Juve: possibile cambio modulo per il Napoli

Tanta varianti tattiche per Massimiliano Allegri. Il mercato estivo ha portato in bianconero Locatelli e Kean che il tecnico toscano può impiegare all’interno della scacchiera in diversi sistemi di gioco. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’allenatore potrebbe optare per la trasferta di Napoli per un 3-5-2 con Locatelli play, Rabiot e Bernardeschi ai suoi lati, Chiesa e De Sciglio esterni mentre in attacco Kulusevski e Morata.

L'arrivo dell'ex centrocampista del Sassuolo e dell’attaccante ritornato a Torino dopo due anni però potrebbe anche portare ad un 4-2-3-1, si legge, con Morata punta, Chiesa, Dybala e Kean alle sue spalle.