Allenamenti intensi prima, carichi più bassi poi: la terapia d'urto di Gattuso per la Champions

"La terapia d’urto per conquistare la Champions ha preso corpo durante questa settimana: allenamenti più intensi lunedì e martedì, con partitelle a ritmi più alti per alzare la soglia della stanchezza". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che si sofferma sulla gestione di Rino Gattuso dopo il pari deludente col Cagliari: "All’orizzonte c’è una doppia sfida, il Napoli per l’ultima volta deve prepararsi a giocare due partite in quattro giorni: sabato contro lo Spezia e martedì al Maradona contro l’Udinese. Gattuso gestisce la curva della fatica, dopo i primi due giorni ad alta intensità i carichi di lavoro sono stati più bassi per arrivare brillanti alla partita di sabato, gestendo poi le forze a disposizione in vista della gara di martedì".