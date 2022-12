Allenamento congiunto con la Juve Stabia (anche) per rivedere i reduci dal Mondiale

Per ritrovare la miglior condizione fisica è stato pianificato per oggi un allenamento congiunto con la Juve Stabia

Per ritrovare la miglior condizione fisica è stato pianificato per oggi un allenamento congiunto con la Juve Stabia, squadra che il Napoli aveva già sfidato il 24 agosto al Maradona tra il Monza e la Fiorentina. Stavolta si tratterà di una seduta di lavoro per avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida contro l'Inter. L'occasione, ad esempio, per rivedere all'opera i Nazionali che sono rientrati la scorsa settimana. Lo scrive il Corriere dello Sport.