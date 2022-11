Almeno uno tra Zielinski e Lozano potrebbe tornare subito dopo i gironi: il motivo

La Gazzetta dello Sport analizza il Gruppo C del Mondiale, quello di Argentina, Messico, Polonia e Arabia Saudita. E si esprime così su due azzurri

La Gazzetta dello Sport analizza il Gruppo C del Mondiale, quello di Argentina, Messico, Polonia e Arabia Saudita. E si esprime così su due azzurri: "Dando per scontata la qualificazione dell’Argentina, uno tra Zielinski e Lozano tornerà a Napoli abbastanza presto facendo felice Spalletti. Il vero obiettivo stagionale di Piotr e di Hirving, al di là di una positiva esperienza in Qatar, resta lo scudetto a Napoli. La speranza di entrambi è tornare in

Italia con il sorriso dopo aver stupito il mondo".