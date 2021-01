Altra bocciatura per Lobotka: "Vana ricerca della profondità, due errori sul gol dell'1-1"

Lobotka proprio non riesce a conquistare i napoletani. Voti bassi per la sua prova, 5.5 per il Corriere dello Sport: "Sempre con ritmo agevole (per gli altri) e vana ricerca della profondità". Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "La qualità dei giovani dell'Empoli gli crea apprensione. Non chiude sul tiro di Bajrami". Bocciatura piena, voto 5, per il Corriere della Sera: "Il gol dell'1-1 nasce da un suo intervento sbagliato. Commette anche altri errori, soprattutto nella lettura della fase di non possesso".