Altra bocciatura per Ndombele: "Senza tempi e ritmo, il Napoli dovrà attendere gennaio..."

Altra prova deludente di Tanguy Ndombele, che non è riuscito ancora ad avere un buon impatto nella sua nuova avventura al Napoli. Anche contro lo Spezia il francese è tra i peggiori in campo. Da 5 per il Corriere dello Sport: "Centrale senza tempi e ritmo: non è ancora entrato nei meccanismi ed è fuori condizione. A fine primo tempo è già in affanno, soprattutto in fase difensiva, e Spalletti lo sostituisce". Si accoda La Gazzetta dello Sport: "Sulle qualità tecniche non si discute, ma anche se nella testa è rapido non ha nelle gambe il ritmo dei compagni e resta ai margini del gioco. Chissà se, per ora, da mezz'ala può rendere di più". Mezzo punto in più infine dal Corriere della Sera e da Tuttosport: "Segnali di crescita, ma ancora molto da lavorare. Per avere la sua parte migliore, il Napoli dovrà attendere gennaio".

I VOTI DI NDOMBELE

La Gazzetta dello Sport: 5 Corriere della Sera: 5,5 Corriere dello Sport: 5 Tuttosport: 5,5