Altro che scontri, lo spogliatoio è compatto: il CdM racconta un retroscena

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Intanto, la sensazione emersa dalla giornata di ieri è quella di uno spogliatoio rimasto compatto anche nei momenti più difficili della stagione

Allenamento e concentrazione in vista dell’Udinese, ma anche spazio a un momento speciale per il gruppo azzurro. Ieri a Castel Volturno il Napoli ha vissuto una giornata diversa dal solito tra musica, grigliata e il trentesimo compleanno di Nikita Contini. L’atmosfera del centro sportivo è sembrata quella degli ultimi giorni di scuola, con squadra e staff riuniti prima dell’ultima partita della stagione e, probabilmente, dell’era Conte.

Spogliatoio compatto

Il tecnico, però, non abbassa la guardia: domani sera gli azzurri andranno in ritiro per preparare la sfida contro l’Udinese. Intanto, la sensazione emersa dalla giornata di ieri è quella di uno spogliatoio rimasto compatto anche nei momenti più difficili della stagione. Conte ha portato anche un po' della sua famiglia, con la figlia Vittoria che si è molto affezionata alla città. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.