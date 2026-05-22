Panchina Napoli, avanza Italiano: ADL lo corteggia da cinque anni

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I dubbi emersi negli ultimi giorni hanno reso sempre più ampia la distanza tra le parti, fino alla decisione definitiva che ha chiuso ogni spiraglio

Maurizio Sarri si allontana definitivamente dal Napoli. Nonostante il club azzurro avesse provato ad accontentare il tecnico in ogni richiesta, l’ex allenatore della Lazio ha scelto di non proseguire la trattativa, lasciando sfumare l’ipotesi di un ritorno in panchina. I dubbi emersi negli ultimi giorni hanno reso sempre più ampia la distanza tra le parti, fino alla decisione definitiva che ha chiuso ogni spiraglio.

Panchina Napoli, Allegri e Italiano restano i nomi in corsa

Con Sarri ormai fuori dai radar, il Napoli concentra le proprie attenzioni su Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Sono loro, al momento, i profili rimasti in corsa per raccogliere l’eredità tecnica sulla panchina azzurra. Allegri rappresenta l’opzione di maggiore esperienza e carisma internazionale, mentre Italiano piace per la qualità del gioco espresso nelle ultime stagioni. La dirigenza continua le valutazioni, con l’obiettivo di individuare in tempi brevi il profilo giusto per aprire un nuovo ciclo.

A proposito di Italiano: "Un allenatore che De Laurentiis apprezza sin dalla sua prima vittoria al Maradona: da pilota dello Spezia, nel 2021. Aurelio andò a fargli i complimenti negli spogliatoi e lo raccontò. Gli entrò nella mente e da allora non è mai più uscito: un flirt senza sbocchi che dura da cinque anni", si legge sul quotidiano.