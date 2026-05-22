Conte non ha mai lasciato macerie! CdM: dopo i suoi addii i club hanno vinto ancora

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L’eventuale addio di Antonio Conte divide l’ambiente Napoli, tra chi teme di perdere una garanzia assoluta e chi invece guarda con curiosità al nuovo ciclo che potrebbe aprirsi. Ma la storia recente dell’allenatore salentino racconta anche altro: spesso, dopo la sua partenza, i club che ha lasciato hanno continuato a vincere.

Il precedente alla Juventus

Come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, accadde già alla Juventus. Dopo lo scudetto e la Supercoppa conquistati con Conte, i bianconeri affidarono la panchina a Massimiliano Allegri, oggi tra i candidati anche per il Napoli. Nonostante i dubbi iniziali, Allegri aprì un ciclo vincente con cinque scudetti consecutivi.

Il precedente al Chelsea

Scenario simile al Chelsea: dopo l’esperienza di Conte e la vittoria della Premier League, arrivò Maurizio Sarri, altro nome accostato oggi agli azzurri, che riuscì a conquistare l’Europa League battendo l’Arsenal nella finale di Baku.

Il precedente all'Inter

Anche all’Inter, dopo il tricolore vinto da Conte, Simone Inzaghi seppe mantenere altissimo il livello con Coppe Italia, Supercoppe e una finale di Champions League.

Il precedente al Tottenham

Persino il Tottenham, dopo la separazione con il tecnico pugliese, è riuscito a rialzarsi conquistando l’Europa League. Ecco perché, nonostante le incertezze sul futuro, a Napoli c’è chi continua a confidare nelle scelte di De Laurentiis per aprire un nuovo ciclo vincente.