Conte-Juve, altre conferme: per Repubblica "è un'idea se parte Spalletti"

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Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica oggi in edicola, la Juventus continua a riflettere sulla posizione di Luciano Spalletti, il cui futuro sulla panchina bianconera resta legato soprattutto ai risultati di fine stagione. La situazione non è ancora definita e il club sta valutando con attenzione le prossime mosse aspettando la fine della stagione. Nelle valutazioni interne del club, non si sarebbe mai del tutto spenta l’attenzione verso Antonio Conte come possibile soluzione per il futuro.

L’allenatore salentino resta un profilo molto apprezzato in casa Juventus per esperienza, conoscenza dell’ambiente e capacità di incidere rapidamente sul gruppo. Tuttavia, al momento non si registrano trattative concrete: si tratta piuttosto di un’idea che ritorna ciclicamente, legata all’evoluzione della situazione di Spalletti e agli sviluppi del finale di stagione. La dirigenza bianconera, infatti, preferisce attendere gli esiti sportivi prima di prendere decisioni definitive sulla prossima guida tecnica.