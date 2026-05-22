Dal primo ritiro alla grigliata dei saluti: Conte sceglie lo stesso sottofondo neomelodico
Da Castel di Sangro a Castel Volturno, quasi un cerchio che si chiude. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno, durante la grigliata organizzata ieri dal Napoli sono riaffiorati anche i ricordi del ritiro estivo del 2024, quando Antonio Conte e la squadra si esibirono al karaoke per rafforzare il gruppo. In quell’occasione il tecnico scelse “Tu si a fine do munno” di Angelo Famao, canzone tornata simbolicamente anche nella giornata di ieri, vissuta da molti come una possibile festa d’addio.
Prima il dovere, poi il piacere
Prima il lavoro sul campo, poi il momento conviviale: Conte vuole infatti una squadra concentrata fino all’ultimo minuto della stagione. L’obiettivo resta chiudere al meglio contro l’Udinese, conquistare il secondo posto e cancellare l’ultima sconfitta interna contro il Bologna.
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