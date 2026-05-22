Dal primo ritiro alla grigliata dei saluti: Conte sceglie lo stesso sottofondo neomelodico

Dal primo ritiro alla grigliata dei saluti: Conte sceglie lo stesso sottofondo neomelodicoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
“Tu si a fine do munno” di Angelo Famao, canzone tornata simbolicamente anche nella giornata di ieri, vissuta da molti come una possibile festa d’addio.

Da Castel di Sangro a Castel Volturno, quasi un cerchio che si chiude. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno, durante la grigliata organizzata ieri dal Napoli sono riaffiorati anche i ricordi del ritiro estivo del 2024, quando Antonio Conte e la squadra si esibirono al karaoke per rafforzare il gruppo. In quell’occasione il tecnico scelse “Tu si a fine do munno” di Angelo Famao, canzone tornata simbolicamente anche nella giornata di ieri, vissuta da molti come una possibile festa d’addio.

Prima il dovere, poi il piacere

Prima il lavoro sul campo, poi il momento conviviale: Conte vuole infatti una squadra concentrata fino all’ultimo minuto della stagione. L’obiettivo resta chiudere al meglio contro l’Udinese, conquistare il secondo posto e cancellare l’ultima sconfitta interna contro il Bologna.