Italiano balza in pole! Tuttosport: il Napoli prepara un biennale, i dettagli

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Il Napoli avrebbe deciso di accelerare con forza per Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico del Bologna sarebbe ora il principale candidato per raccogliere l’eredità di Antonio Conte sulla panchina azzurra. De Laurentiis starebbe tornando con convinzione su un vecchio obiettivo già seguito in passato. Italiano era infatti stato vicino al Napoli sia nel 2021, prima della scelta di Spalletti, sia la scorsa estate, quando rappresentava l’alternativa a Conte.

Il Napoli prepara un biennale per Italiano

Nonostante il contratto con il Bologna fino al 2027, il club azzurro avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore. Secondo il quotidiano, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto biennale con opzione per il terzo anno per convincere definitivamente l’allenatore siciliano. Il profilo di Italiano piace molto per filosofia di gioco, mentalità offensiva e capacità di valorizzare i calciatori. Caratteristiche considerate ideali da De Laurentiis per aprire un nuovo ciclo dopo l’era Conte.