Conte non lascerà Napoli subito dopo l'Udinese: prima l'incontro con ADL

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L’incontro potrebbe rappresentare un momento simbolico per chiudere un rapporto che, nonostante il possibile addio in panchina, sarebbe rimasto ottimo

Antonio Conte non lascerà subito Napoli dopo la sfida contro l’Udinese. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico salentino avrebbe deciso di fermarsi ancora alcuni giorni in città per organizzare il trasloco e salutare le tante persone conosciute durante i suoi due anni in azzurro. Un segnale ulteriore di quanto il legame con Napoli sia diventato profondo anche dal punto di vista umano. Nelle prossime ore dovrebbe raggiungerlo anche la moglie e, sempre secondo il quotidiano, non sarebbe esclusa una cena insieme ad Aurelio De Laurentiis all’inizio della prossima settimana.

Tra De Laurentiis e Conte resta un rapporto amicale

L’incontro potrebbe rappresentare un momento simbolico per chiudere un rapporto che, nonostante il possibile addio in panchina, sarebbe rimasto ottimo sul piano personale. Conte, infatti, lascerebbe Napoli dopo aver conquistato uno scudetto, una Supercoppa e due qualificazioni consecutive in Champions League.