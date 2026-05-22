Italiano-Napoli, il via libera dal Bologna non è un problema: piace per tre motivi
Tra i nomi da monitorare per l’eventuale dopo-Conte c’è anche quello di Vincenzo Italiano. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico del Bologna resta un’opzione concreta nei pensieri del Napoli, nonostante abbia ancora un anno di contratto con il club rossoblù.
Italiano-Napoli, il via libera del Bologna non sarebbe un problema
Secondo il quotidiano, Italiano potrebbe liberarsi senza particolari ostacoli davanti a una chiamata del Napoli. Il suo profilo piace per diversi motivi: il gioco offensivo e propositivo, la mentalità europea e l’esperienza maturata nelle competizioni continentali.
Gioco, esperienza europea ma anche entusiasmo
Inoltre, a Castel Volturno verrebbe apprezzato anche l’entusiasmo che accompagnerebbe la sua prima esperienza alla guida di una squadra con ambizioni di vertice. Un nome, dunque, da tenere in forte considerazione nel valzer delle panchine estive.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Udinese
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro