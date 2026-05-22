Italiano-Napoli, il via libera dal Bologna non è un problema: piace per tre motivi

Italiano-Napoli, il via libera dal Bologna non è un problema: piace per tre motiviTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:00Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
A Castel Volturno verrebbe apprezzato anche l’entusiasmo che accompagnerebbe la sua prima esperienza alla guida di una big.

Tra i nomi da monitorare per l’eventuale dopo-Conte c’è anche quello di Vincenzo Italiano. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico del Bologna resta un’opzione concreta nei pensieri del Napoli, nonostante abbia ancora un anno di contratto con il club rossoblù.

Italiano-Napoli, il via libera del Bologna non sarebbe un problema

Secondo il quotidiano, Italiano potrebbe liberarsi senza particolari ostacoli davanti a una chiamata del Napoli. Il suo profilo piace per diversi motivi: il gioco offensivo e propositivo, la mentalità europea e l’esperienza maturata nelle competizioni continentali.

Gioco, esperienza europea ma anche entusiasmo

Inoltre, a Castel Volturno verrebbe apprezzato anche l’entusiasmo che accompagnerebbe la sua prima esperienza alla guida di una squadra con ambizioni di vertice. Un nome, dunque, da tenere in forte considerazione nel valzer delle panchine estive.