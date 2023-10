Altro che solo poker e blackjack: Zaniolo e Tonali puntavano anche sul calcio, lo dicono le chat

Si erano giustificati, quasi in lacrime dinanzi a famiglia e agenti, dicendo che avevano sì scommesso, ma solo a poker e blackjack.

Si erano giustificati, quasi in lacrime dinanzi a famiglia e agenti, dicendo che avevano sì scommesso, ma solo a poker e blackjack. Ma a quanto pare Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali avevano a che fare anche con le scommesse sul calcio, stando alle chat agli atti. Lo scrive La Repubblica:

"Ma se i protagonisti faticano a esporsi e preferiscono tacere, le chat continuano a essere rivelatrici. Da quegli scambi di messaggi emergerebbero i nomi di altri due giocatori della Juventus, giovani e stranieri. E i dialoghi con Zaniolo e Tonali: che giocassero a siti illegali è certo, meno che si limitassero a casinò online, poker e blackjack. Nelle conversazioni la polizia ritiene di aver trovato elementi che lasciano pensare agli inquirenti che anche i due azzurri partecipassero alle puntate sul calcio. In attesa che siano i loro dispositivi, sequestrati giovedì a Coverciano, a parlare e a fornire elementi definitivi. Ci vorrà del tempo per completare l’esito degli accertamenti sui dispositivi mobili dei due, che restano indagati per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Ancora, in ogni caso, i pm non hanno richiesto di ascoltarli, motivoper cui i due sono già di ritorno in Inghilterra per raggiungere le loro squadre, Newcastle e Aston Villa".