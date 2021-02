Altro gol da polli, impegno non basta se fai sempre gli stessi errori

Eliminato: la (rin)corsa del Napoli si è conclusa ieri sera, ai sedicesimi di Europa League, ed è la terza volta in 4 occasioni. Analizza così l'uscita dall'Europa League l'edizione odierna di Tuttosport, che pone l'attenzione sui soliti errori difensivi: "Il 2-1 dello stadio Maradona è solo una consolazione dopo il 2-0 patito all’andata e che ha permesso al Granada di riscrivere la propria storia con l’approdo agli ottavi. Soltanto una rete, quella di Montoro, ha impedito agli azzurri di andare almeno ai supplementari e lo avrebbero anche meritato per la generosità con la quale hanno provato a ribaltare il passivo di 7 giorni fa. L’impegnò, però, non basta se incassi gol quasi sempre allo stesso modo.

Ora come all’andata, il gol del momentaneo 1-1 è stato “da polli”, come ama ripetere Gattuso: Montoro è staccato da fermo in area di rigore partenopea e con tutti e tre i centrali del Napoli intorno a lui. Intorno, ma non in marcatura e Meret ne ha fatto le spese suo malgrado. E’ stato l’unico pericolo corso dal portiere nei 103’ di partita".