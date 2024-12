Altro sold-out (in 3 ore) col Venezia: anno da record al Maradona, oltre 1mln di presenze

Oltre un milione di spettatori in un anno nelle ventidue partite giocate dal Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona nel 2024. Ne parla nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport raccontando dei numeri straordinari che continuano ad esserci a Fuorigrotta.

Si parte dal 13 gennaio 2024, quando il Napoli allenato da Mazzarri sfida tra le mura amiche la Salernitana nel derby campano. Da quella partita, fino all'ultima che si disputerà domenica 29 dicembre alle 15 col Venezia (che ha già fatto registrare il tutto esaurito e biglietti polverizzati in appena tre ore): i tifosi non sono mai mancati. Per l'ultima gara interna dell'anno il Maradona sarà sold out con 52mila spettatori, stesso numero di presenze raggiunto nei match con Juventus e Monza. La media interna sarà pari a 50mila spettatori, simile anche alla stagione post-scudetto (47mila di media in campionato) nonostante le difficoltà e le delusioni dell'anno scorso.