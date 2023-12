Ambiente freddo, pochi biglietti venduti per il Braga: la proiezione sugli spettatori

Nel match di Champions League di martedì, contro il Braga, valevole per il passaggio agli ottavi di finale, ci saranno circa 40 mila spettatori.

Nel match di Champions League di martedì, contro il Braga, valevole per il passaggio agli ottavi di finale, ci saranno circa 40 mila spettatori. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "È vero che col Braga può bastare anche un pari per assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale. Persino una sconfitta con un gol di scarto qualificherebbe nella top 16 la squadra azzurra, ma non servirebbe sicuramente per ridare morale e convinzione alla squadra, decisamente al di sotto del proprio rendimento, senza bisogno di paragoni con la passata stagione.

Per l’appuntamento di martedì sono parecchi ancora i tagliandi disponibili. Diciamo che al momento sono preventivabili circa quarantamila spettatori nello stadio di Fuorigrotta. E anche questo è un po’ il termometro del momento che sta attraversando l’intero ambiente".