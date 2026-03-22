Amichevole durante la sosta: il motivo è legato (anche) a due azzurri

Amichevole durante la sosta: il motivo è legato (anche) a due azzurriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:00Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Antonio Conte sta ritrovando progressivamente tutti gli uomini più importanti e con calciatori come De Bruyne e McTominay a disposizione diventa più semplice mantenere un ritmo alto. Durante la sosta saranno ben tredici gli azzurri impegnati con le rispettive nazionali, ma per chi resterà a Napoli il lavoro proseguirà regolarmente.

Amichevole in settimana?

La Repubblica oggi in edicola spiega che “da martedì riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno per il gruppo rimasto, con la probabile organizzazione di una partita amichevole per accelerare il recupero di Anguissa e Giovane”. L’obiettivo è arrivare alla ripresa del campionato con tutta la rosa al massimo della forma.