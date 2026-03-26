Prima pagina

Italia agli spareggi, Corriere dello Sport: "Fatelo per noi”

Italia agli spareggi, Corriere dello Sport: "Fatelo per noi” TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il peso della partita è enorme: intere generazioni di tifosi non hanno mai visto l’Italia ai Mondiali

“Fatelo per noi” è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per la prima pagina di oggi, un appello diretto alla Nazionale in vista della sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord, in programma alle 20.45 a Bergamo.

Il peso della partita è enorme: intere generazioni di tifosi non hanno mai visto l’Italia ai Mondiali, un’assenza che dura ormai dal 2014. Un dato che rende ancora più carica di significato la gara di questa sera.

A sottolinearlo è anche il commissario tecnico Gennaro Gattuso, che non ha nascosto l’importanza dell’appuntamento: “È la partita più importante della mia carriera”.