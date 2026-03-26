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L'Italia si gioca il Mondiale, Gazzetta dello Sport: "Fateli sognare"
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“Fateli sognare” è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per aprire la prima pagina
“Fateli sognare” è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per aprire la prima pagina, accompagnato dall’immagine di tanti bambini con indosso la maglia della Nazionale. Un messaggio chiaro, che richiama l’importanza della sfida in programma a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, valida per l’andata della semifinale dei playoff Mondiali.
In palio c’è molto più di una semplice qualificazione: “l’Italia si gioca i Mondiali”, sottolinea il quotidiano, evidenziando come il percorso proseguirà poi contro Galles o Bosnia. Sullo sfondo, un dato che pesa: un’intera generazione non ha mai visto gli azzurri partecipare a una Coppa del Mondo.
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