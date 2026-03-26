Prima pagina

Il Mattino: "L'Italia sulle spalle"

Il Mattino: "L'Italia sulle spalle"
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Una gara che vale una stagione, e forse qualcosa in più, per una Nazionale chiamata a non sbagliare.

Diversamente dal solito Il Mattino dedica oggi l’apertura della prima pagina alla Nazionale, lasciando in secondo piano il Napoli. Il titolo scelto è emblematico: “L’Italia sulle spalle”.

Un richiamo al peso della responsabilità che grava sugli azzurri, attesi questa sera dalla sfida contro l’Irlanda del Nord. In palio c’è l’accesso alla finale dei playoff, passaggio decisivo per conquistare un posto ai Mondiali in programma in estate.

Una gara che vale una stagione, e forse qualcosa in più, per una Nazionale chiamata a non sbagliare.