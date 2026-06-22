Presentazione Allegri, spunta una location suggestiva: i dettagli

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Una location diversa dal solito che renderebbe ancora più speciale il primo contatto ufficiale tra Allegri e il mondo Napoli.

Massimiliano Allegri è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli. In attesa delle firme e dell'annuncio definitivo, emergono già i dettagli su quella che potrebbe essere la sua presentazione ai tifosi azzurri.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, il nuovo allenatore dovrebbe essere presentato nei primi giorni del ritiro estivo di Dimaro. Un evento che potrebbe svolgersi in una cornice particolarmente suggestiva tra le montagne del Trentino.

Napoli-Allegri, dettagli sulla presentazione del nuovo allenatore

Come scrive il Corriere dello Sport, "la presentazione dovrebbe andare in scena a Dimaro, nei primissimi giorni del ritiro estivo". Non solo. Il quotidiano rivela anche un'ipotesi affascinante al vaglio del club: "Tra le idee al vaglio ce n'è anche una molto suggestiva: in malga, tra le Dolomiti, in una di quelle meravigliose strutture incastonate tra i monti che spesso ospitano pranzi e cene di giocatori e dirigenti nelle giornate e nei momenti di relax".

Una location diversa dal solito che renderebbe ancora più speciale il primo contatto ufficiale tra Allegri e il mondo Napoli. L'attesa è ormai agli sgoccioli e i tifosi azzurri aspettano soltanto l'ufficialità per accogliere il tecnico livornese e dare il via a una nuova era.