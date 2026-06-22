Allegri al Napoli, la possibile composizione dello staff

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Massimiliano Allegri è ormai pronto a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli

Massimiliano Allegri è ormai pronto a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli e, parallelamente alla definizione degli ultimi dettagli contrattuali, sta completando anche la composizione dello staff tecnico che lo accompagnerà in azzurro. A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport, che svela i nomi dei collaboratori destinati a entrare a far parte del nuovo corso.

Secondo il quotidiano, "Max sta limando gli ultimi aspetti legati allo staff che lo accompagnerà nella nuova avventura". Al suo fianco ci saranno alcune figure storiche del suo gruppo di lavoro, a partire dal vice allenatore Marco Landucci, dal collaboratore tecnico Francesco Magnanelli e dal preparatore dei portieri Claudio Borri.

Allegri-Napoli, ipotesi sullo staff

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre alcuni cambiamenti rispetto alle ipotesi iniziali: "Lo seguiranno il vice Landucci, il collaboratore Magnanelli e il preparatore dei portieri Borri", mentre altri professionisti prenderanno strade diverse. In particolare, "Corradi dovrebbe assumere la guida della Samp", mentre "il preparatore dei portieri Fillippi andrà alla Fiorentina". Non mancherà però un elemento di continuità con il recente passato. Come sottolinea il quotidiano, "confermati Abbruscato e Maiuri, già nello staff di Conte".