Allegri-Napoli, nessun intoppo: il tecnico già al lavoro per il club

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Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli

L'attesa sta per finire: Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese si trova in Sardegna insieme alla compagna Nina per gli ultimi giorni di vacanza, ma è già proiettato mentalmente verso la nuova avventura in azzurro.

Il quotidiano racconta che Allegri ha mantenuto la calma anche durante le settimane necessarie per definire la sua uscita dal Milan. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare la chiusura definitiva della risoluzione contrattuale con il club rossonero, ultimo passaggio prima dell'annuncio ufficiale da parte del Napoli.

Allegri-Napoli: il tecnico già al lavoro

L'obiettivo della società è quello di formalizzare l'ingaggio entro la fine della settimana. Per la presentazione, invece, bisognerà attendere il ritiro estivo di Dimaro, dove il tecnico potrebbe essere svelato in una suggestiva location tra le Dolomiti.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Allegri è determinato a conquistare rapidamente la tifoseria partenopea e a mantenere il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. L'accordo prevede un contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagione, con bonus legati al raggiungimento di traguardi prestigiosi come lo scudetto e la Champions League.