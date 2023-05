Ammutinamento a Toronto? Inchiesta The Athletic: caos Insigne-Berna per l'esonero di Bradley

Un quadro devastante del Toronto quello che viene fuori dall'inchiesta di "The Athletic" all'interno della squadra canadese

Un quadro devastante del Toronto quello che viene fuori dall'inchiesta di "The Athletic" all'interno della squadra canadese, ancora nelle ultime posizioni della classifica come nella scorsa stagione nonostante le spese pazze. Secondo quanto si legge, lunedì un gruppo di veterani guidato da Insigne e Bernardeschi s'è riunito in teleconferenza. Il tema, già espresso pubblicamente da Bernardeschi sulla necessità di cambiare qualcosa, ha riguardato l'esonero dell'allenatore e ds Bradley.

Alla ripresa il tecnico ha poi incontrato il direttivo della squadra, che comprende anche Insigne, per affrontare i commenti di Bernardeschi che dopo un confronto poi è stato tenuto fuori dalla squadra nella partita del fine settimana. Da fonti interne - si legge - viene fuori un ambiente fratturato e disordinato: molti giocatori sentono di non poter parlare in spogliatoio alla presenza del capitano Bradley, figlio del tecnico, e Insigne e Bernardeschi vengono considerate primedonne ma che in campo hanno dato molto meno

The Athletic svela anche di screzi tra gli stessi Bernardeschi e Insigne, i cui rapporti non sarebbero stati idilliaci già prima dello sbarco a Toronto. Bernardeschi si sarebbe persino rifiutato di allenarsi alla notizia della fascia spostata sul braccio di Insigne quando Bradley ed Osorio erano infortunati ed avrebbe chiesto un aumento di stipendio in linea con quello di Insigne. Ad unirli, però, l'avversione a Bradley: l'ex Napoli al termine della scorsa stagione avrebbe anche affermato che non sarebbe tornato con il tecnico ancora alla guida.