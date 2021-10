Ammutinamento, Allan punta sul referto del medico sociale per la difesa: la situazione

Il Napoli ha due procedimenti aperti per il caso ammutinamento: oltre a quello contro tutta la squadra, ce n'è un secondo solo nei confronti di Allan per ingiurie e minacce. Il centrocampista brasiliano ha una strategia per difendersi, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"La contesa tra le parti si gioca tanto sulle condizioni fisiche di Allan in quella fase della stagione. La parte che difende il centrocampista brasiliano punta sul referto del dottore Raffaele Canonico, che gli aveva prescritto quindici giorni di riposo assoluto. Il Napoli, invece, sottolinea la regolare convocazione di Allan che, pur non essendo neanche in panchina, faceva parte del gruppo a disposizione di Ancelotti e doveva rispettare gli stessi impegni dei compagni".