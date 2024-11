Anche Conte ha i suoi titolarissimi: che differenza di minutaggio con le riserve! I numeri

vedi letture

Così come nell'anno dello Scudetto li aveva Luciano Spalletti, anche Antonio Conte si affida spesso ai titolarissimi. L'allenatore salentino va avanti con il suo Napoli che vede sempre gli stessi 11 in campo. La Gazzetta dello Sport analizza quello che è il minutaggio dei calciatori azzurri in questo momento e c'è una differenza abissale tra titolari e riserve. Solo Gilmour ha avuto più spazio, anche per il ko di Lobotka.

Alex Meret - 756 minuti

Elia Caprile - 324 minuti

Giovanni Di Lorenzo - 1.080 minuti

Pasquale Mazzocchi - 384 minuti

Amir Rrahmani - 1.080 minuti

Rafa Marin - 0 minuti

Alessandro Buongiorno - 990 minuti

Juan Jesus - 79 minuti

Mathias Olivera - 845 minuti

Leonardo Spinazzola - 249 minuti

Zambo Anguissa - 1.080 minuti

Stanislav Lobotka - 641 minuti

Billy Gilmour - 395 minuti

Scott McTominay - 736 minuti

Michael Folorunsho - 23 minuti

Matteo Politano - 903 minuti

David Neres - 181 minuti

Giacomo Raspadori - 240 minuti

Romelu Lukaku - 723 minuti

Giovanni Simeone - 204 minuti

Khvicha Kvaratskhelia - 858 minuti

Cyiril Ngonge - 102 minuti