Anche il Corriere della Sera conferma: "Dybala, sondaggio Napoli: l'Inter ferma a 5mln"

Anche il Napoli si è affacciato dalle parti di Paulo Dybala, scrive quest'oggi il Corriere della Sera che si accoda dunque a tutti i quotidiani nazionali e sportivi: "Tanto basta per far sognare un popolo intero. Già, un «dieci» argentino nel regno di Diego Armando Maradona... Un sondaggio per ora, sia chiaro, nulla di formale, ma comunque un biglietto da visita lasciato lì, sul tavolo della Joya. Come dire: se le cose vanno per le lunghe con l’Inter, ci siamo anche noi. Più o meno lo stesso ragionamento del Milan, che tornerà a farsi vivo a metà luglio, sperando che per allora nulla sia stato fatto con Marotta e allo stesso tempo siano calate le pretese economiche del ragazzo.

Marotta è in costante contatto con Antun e chiede ancora un po’ di tempo per perfezionare alcune uscite: Skriniar (Psg), ma anche Pinamonti (Atalanta), De Vrij, Vidal e Sanchez. L’Inter è forte di un’offerta concreta (quadriennale da 5 milioni a stagione più uno di bonus) e di un discorso avanzatissimo con il ragazzo".