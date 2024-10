Anche la Gazzetta non convinta da Feliciani: "Forti dubbi sulla spinta su Kvara in area"

Così come il Corriere dello Sport, anche la Gazzetta dello Sport non è convinta dell'arbitraggio di Feliciani, valutato complessivamente da 5,5: "Sul rigore per il Napoli c'è il contatto in area e Feliciani ben posizionato indica subito il dischetto. Manca il giallo a Kempf per fallo su Anguissa. Spinta in area di Moreno su Kvaratskhelia: contatto ritenuto debole ma ci sono forti dubbi", alcuni degli episodi salienti analizzati dal quotidiano sportivo.