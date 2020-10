Anche la Primavera in isolamento: allenamenti sospesi e nuovi tamponi

Il vivaio del Napoli anche lotta con il Covid-19 per andare avanti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che prova a fare il punto della situazione sulla Primavera azzurra e non solo: "Dopo la positività di un giocatore della rosa della Primavera, gli azzurrini sono in isolamento domiciliare in attesa del tampone a cui si sottoporranno probabilmente oggi, gli allenamenti sono stati sospesi e in virtù dei risultati dello screening si deciderà quando potranno riprendere.La Primavera dovrebbe tornare in campo il 17 contro il Pescara, in questo weekend sarà fermo tutto il settore giovanile, rinviate anche le partite delle altre formazioni a causa di contagi riscontrati tra gli avversari: l’Ascoli per l’Under 17, il Frosinone per Under 15 e 16.