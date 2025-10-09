Ancora emergenza in difesa? A Castel Volturno c'è una parola-chiave in questo periodo
L'emergenza in difesa non accenna a placarsi in casa Napoli. Nelle ultime settimane Antonio Conte ha perso la sua coppia centrale titolare per la ricaduta di Amir Rrahmani e l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Contro il Milan, come ricorda La Gazzetta dello Sport, la retroguardia azzurra si è ritrovata con un assetto totalmente inedito.
La parola d'ordine a Castel Volturno è "calma". Non si vogliono correre rischi: Rrahmani è ancora ai box e, nonostante Buongiorno spinga per tornare a disposizione proprio contro il "suo" Torino, lo staff medico userà la massima prudenza. Intanto, il tecnico può contare sulla disponibilità e l'affidabilità di Beukema, Juan Jesus e del giovane Marianucci, pronti a reggere il reparto in questo periodo delicato.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
