Ancora emergenza in difesa? A Castel Volturno c'è una parola-chiave in questo periodo

L'emergenza in difesa non accenna a placarsi in casa Napoli. Nelle ultime settimane Antonio Conte ha perso la sua coppia centrale titolare per la ricaduta di Amir Rrahmani e l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Contro il Milan, come ricorda La Gazzetta dello Sport, la retroguardia azzurra si è ritrovata con un assetto totalmente inedito.

La parola d'ordine a Castel Volturno è "calma". Non si vogliono correre rischi: Rrahmani è ancora ai box e, nonostante Buongiorno spinga per tornare a disposizione proprio contro il "suo" Torino, lo staff medico userà la massima prudenza. Intanto, il tecnico può contare sulla disponibilità e l'affidabilità di Beukema, Juan Jesus e del giovane Marianucci, pronti a reggere il reparto in questo periodo delicato.