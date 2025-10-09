Lobotka, Politano, Rrahmani e non solo: c'è un altro azzurro da valutare per il Torino

vedi letture

Dopo due giorni di riposo concessi da Antonio Conte, il Napoli è tornato ieri ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno. La squadra ha svolto una seduta pomeridiana caratterizzata da un lavoro misto a carico metabolico, utile per mantenere ritmo e intensità durante la pausa per le nazionali. Oltre a Politano, Lobotka, Buongiorno e Rrahmani, c'è anche un altro azzurro da valutare.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, resta da monitorare la situazione di Vanja Milinkovic-Savic, che ha accusato un fastidio alla schiena prima della gara contro il Genoa. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico azzurro, con l’obiettivo di capire se il portiere potrà tornare regolarmente in gruppo in vista della prossima sfida di campionato.