Infortunio Lobotka, Cdm: "Il Napoli fissa una data e c'è una speranza"

vedi letture

Stanislav Lobotka sarà out per almeno un mese dopo l'infortunio rimediato contro il Genoa. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "L'obiettivo dello staff medico è riportarlo in campo prima della prossima sosta, magari nella settimana in cui gli azzurri dovranno affrontare Eintracht Francoforte e Bologna". Le partite di riferimento sono in programma proprio a inizio novembre e dunque è questa la speranza del Napoli per ritrovare il suo play.

Di seguito il comunicato diramato dalla SSC Napoli sul proprio sito web ufficiale: “Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato un lavoro misto a carattere metabolico. Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano lesione distrattiva al gluteo destro”.