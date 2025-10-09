Monte-ingaggi Napoli, aumento del 40% in un anno! I tre azzurri più pagati

Focus sui monte-ingaggi della Serie A sulle colonne dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il Napoli è il club che più di tutti l'ha aumentato con l'ultimo mercato, come sottolinea la Rosea: "Il monte ingaggi, spinto dai 5,5 milioni di euro netti più bonus percepiti da De Bruyne e da quelli degli altri rinforzi, è schizzato dai 92 milioni complessivi della scorsa stagione ai quasi 135 di quella attuale. Tra le squadre che occupano i primi cinque posti della classifica, soltanto l'Inter paga salari più alti.

Per la società guidata da De Laurentiis si tratta di un aumento che si aggira intorno al +40% rispetto a 12 mesi fa. Il calciatore più pagato della rosa resta Lukaku con 6 milioni di euro di ingaggio annuo più bonus, ma lo è perché gode ancora dei vantaggi del Decreto Crescita. Al lordo, quindi, il club paga di più per De Bruyne: terzo Hojlund a 4 milioni di euro netti a stagione".